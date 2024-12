Topspiel in Mannheim: Rhein-Neckar Löwen fordern Magdeburg

per Mail teilen

Die Rhein-Neckar Löwen können mit einem Sieg zum Champions-League-Sieger von 2023 aufschließen. Der SWR überträgt das Spiel live im Fernsehen.

Die Übertragung beginnt am Sonntag um 14:15 Uhr. Die Löwen gehen nach dem 31:29-Erfolg gegen die SG Flensburg-Handewitt mit Selbstvertrauen in die Begegnung. Bester Werfer gegen Flensburg war einmal mehr Nationalspieler Juri Knorr, der acht Treffer beisteuerte.

"Nach so einem Spiel denkt man sich: Die Liga ist so offen. Es ist unvorhersehbar, wer am Ende die obersten Plätze belegen wird", sagte der 24-Jährige nach dem Spiel gegen Flensburg im SWR-Interview. "Nach den Siegen gegen Kiel und Melsungen war das der nächste Erfolg gegen ein Top-Team."

Die angesprochenen Erfolge wurden allesamt vor heimischem Publikum gefeiert. Auswärts haben die Löwen dagegen schon "einige Partien liegen lassen", wie Knorr sagt. Da trifft es sich gut, dass das Spiel gegen Magdeburg in Mannheim stattfindet. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt, wenn der Tabellensiebte auf den Fünften trifft.