Krimi bis zum Schluss: TVB Stuttgart feiert Derbysieg in Bietigheim

In der ersten Hälfte lag der TVB Stuttgart bei der SG BBM Bietigheim zwischenzeitlich mit sieben Toren in Rückstand. Angeführt von Kai Häfner drehten die Gäste noch das Spiel.

Das Duell zwischen Bietigheim und Stuttgart am Montagabend (9.12.) begann mit einem Schock für die Gastgeber. Tom Wolf kam nach einem Wurf aus dem Rückraum unglücklich auf dem Hallenboden auf und musste verletzt vom Spielfeld geführt werden. Zu diesem Zeitpunkt war noch keine Minute gespielt. Bis zum ersten Torerfolg dauerte es knapp zwei Minuten, Gonzalo Perez traf als erster für Bietigheim.

Danach entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Duell, ehe die SG BBM das Tempo deutlich anzog. Von der 10. bis zur 22. Minute gelang den Gastgebern ein 9:2-Lauf, Jonathan Fischer markierte den Treffer zum 13:6. TVB-Trainer Jürgen Schweikardt hatte kurz zuvor bereits einen Torwartwechsel von Miljan Vujovic auf Samir Bellahcene vollzogen, dieser Wechsel sollte sich in der Schlussphase der ersten Hälfte bezahlt machen. Bellahcene zeigte vier starke Paraden, im Angriff agierten die Stuttgarter zudem zielstrebiger. Das Resultat: Der TVB Stuttgart kämpfte sich heran - zur Pause stand es nur noch 15:14 für Bietigheim.

TVB Stuttgart dreht das Spiel in Bietigheim

Als der im zweiten Durchgang überragende Kai Häfner zwei Minuten nach dem Seitenwechsel zum 16:15 für Stuttgart traf, bedeutete dies die erste Führung überhaupt im Spiel für den TVB. Entscheidend absetzen konnten sich die Gäste in der Folge nicht, mit einem ausgeglichenen Spielstand von 21:21 ging es in die letzten 14 Minuten. Zunächst ging der TVB Stuttgart immer wieder in Führung, doch Bietigheim schaffte immer wieder den Anschluss oder den Ausgleich.

Eine Minute vor dem Ende stand es 29:29 in einem packenden Handball-Derby vor rund 3.500 Zuschauern in Bietigheim. Der letzte Angriff gehörte dem TVB Stuttgart. Lenny Rubin stieg im Rückraum hoch und verwandelte den letzten Wurf der Partie zum 30:29 für die Gäste. Damit feierten die Stuttgarter den zweiten Sieg nacheinander und sammelten wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die SG BBM Bietigheim muss weiter auf den ersten Heimsieg der Saison warten.