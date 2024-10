Jubel über 100 Kilo - Heimsieg für Obrigheimerin Schönsiegel

Nach Silber im Vorjahr hat Celina Schönsiegel in der Obrigheimer Neckarhalle den Deutschen Meistertitel im Gewichtheben geholt - und ihren persönlichen Rekord aufgestellt.

Es ging gut los für Celina Schönsiegel in der heimischen Halle in Obrigheim: Beim "Reißen", also einer einzigen Bewegung der Hantel vom Boden nach oben, stieg sie bei 73 Kilo ein und schaffte dieses Gewicht schier mühelos. "Die Halle hilft, aber ganz klar: Der Kopf entscheidet", sagte sie. Und mental war Schönsiegel an diesem Tag allen in der Gewichtsklasse bis 64 Kilogramm überlegen: 79 Kilo stemmte Schönsiegel letztlich hoch und damit zwei mehr als ihre persönliche Bestleistung in dieser Disziplin.

Schönsiegel jubelt über 100-Kilo-Premiere

Nach dem Reißen lag Schönsiegel ein Kilo vor ihren Konkurrentinnen. Und auch auch beim "Stoßen", dem Umsetzen von der Brust nach oben, blieb sie konzentriert und souverän. Als sie die 97 Kilo in die Höhe reckte, war ihr der Deutsche Meistertitel schon nicht mehr zu nehmen. Mit dieser Gewissheit übertraf sie ihre eigene Leistung aber nochmals und stieß 100 Kilo - persönliche Bestleistung. "Dieses Gefühl ist unglaublich schön", sagte Schönsiegel - und bejubelte nach einer Gesamtleistung von 179 Kilogramm ihren Heimsieg bei der Deutschen Meisterschaft.