Majtie Kolberg wird Deutsche Hallen-Meisterin über 1.500 Meter

Obwohl sie eigentlich auf den 800 Metern zuhause ist, gewinnt Majtie Kolberg über 1.500 Meter den Deutschen Hallen-Meistertitel. Für die 25-Jährige war es der letzte Test vor der Hallen-EM.

Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler ist über die 800 Meter in Deutschland momentan kaum zu schlagen und gilt bei der Hallen-Europameisterschaften Anfang März als Medaillenkandidatin. Als Ausdauertest hat sie sich für die Deutsche Hallenmeisterschaft auf der fast doppelt so langen 1.500-Meter-Strecke an den Start gestellt. Hier ist die Konkurrenz für sie deutlich größer. Trotzdem gewann sie auf der für sie ungewohnten Distanz den Deutschen Meistertitel.

Majtie Kolberg verlässt sich auf ihren Spurt

Nach dem Startschuss sortierte sich die 25-Jährige Lehramtsstudentin strategisch klug im vorderen Drittel des Feldes ein. Die etwas höher eingeschätzte Lea Meyer (VfL Löningen), die bereits zwei Tage zuvor über 3.000 Meter gewonnen hatte, machte lange die Tempoarbeit. Majtie Kolberg wartete bis zur Zielgeraden und lieferte sich in einem packenden Endspurt mit Elena Burkard (LG Farbtex Nordschwarzwald) einen knappen Fight bis zur Ziellinie. Sie setzte sich mit neuer persönlichen Bestleistung von 4:13,65 Minuten knapp gegen Burkard (4:13,78) durch.

"Meine Liebe gehört weiter den 800 Metern"

Die 1.500 Meter-Distanz bleibt für die frischgebackene Deutsche Meisterin aber erstmal eine Ausnahme: "Meine Liebe bleibt erstmal beiden 800 Metern aber ich habe gemerkt, dass ich auf dieser Strecke noch Potenzial habe".

Die nächste Station für Majtie Kolberg sind die Hallen-Europameisterschaften (6.3.25 - 9.3.25) Anfang März im niederländischen Apeldoorn. Dort möchte sie um die Medaillen mitspurten.