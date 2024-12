Ein irrer Wurf in der allerletzten Sekunde macht die Riesen-Überrraschung in der Basketball-Bundesliga perfekt. Die Frankfurt Skyliners schlagen den Favoriten ratiopharm Ulm 87:85.

Ratiopharm Ulm geht als Tabellenzweiter in die Weihnachtspartie am Montagabend in der ausverkauften Arena in Frankfurt. Doch die Hessen wachsen über sich hinaus, treffen auch wilde Würfe und holen im letzten Sekundenbruchteil des Spiels völlig überraschend den Sieg. Die Ulmer spielen zwar nicht schlecht, bekommt die Partie aber defensiv nie wirklich in den Griff.

Frankfurt Skyliners treffen viele Dreier

Ulm startet gut in das Weihnachtsspiel, aber der Tabellenvorletzte ist besser. Vor allem offensiv mit den Distanzwürfen sind die Frankfurter von Anfang an top in Form. Nach siebeneinhalb Minuten verwandelt David Muenkat bereits den fünften Dreier zur 24:16-Führung für die Skyliners. Der Ulmer Coach Ty Harrelson nimmt eine Auszeit, fordert eine noch intensivere Verteidigung. Die Ulmer können den Rückstand bis zum Viertelende auf vier Zähler verkürzen (25:21).

Ratiopharm Ulm geht in Führung

Das ratiopharm-Team macht Tempo, hinten und vorne, angetrieben von Karim Jallow. Die Frankfurter geraten ins Schlingern und laufen zu oft hinterher oder verlieren den Ball. Mit einem 10:0-Lauf gehen die Ulmer in Führung (25:28). Aber abschütteln lassen sich die Hessen auch nicht, finden mit ihren schnellen Guards auch immer wieder den Weg in die Ulmer Zone. Ein munteres Spiel auf beiden Seiten. Der Favorit von der Donau hat zur Halbzeit nur zwei Pünktchen Vorsprung (40:42).

35-jähriger Jordan Theodore nicht zu stoppen

Sehr zur Freude der 5.000 Zuschauer halten die abstiegsbedrohten Frankfurter weiter gut mit, gehen mit einem Dunking von Einaras Tibutis in Führung (46:44). Ulm ist bei den Rebounds überlegen, nutzt zweite Chancen. Alfonso Plummer trifft schwierige Dreier. Aber Mann des dritten Viertels wird der Frankfurter Jordan Theodore, der 35-jährige Routinier, der für den Abstiegskampf frisch nachverpflichtet wurde. Er macht in diesem Abschnitt 13 Punkte, darunter einen spektakulären Dreier aus vollem Lauf von der Mittellinie, abgefeuert mit der Schlusssirene. Frankfurt ist putzmunter dabei.

Ratiopharm Ulm leistet sich 17 Ballverluste

Mit einer hauchdünnen Ulmer Führung (64:65) geht es ins entscheidende Viertel. Kurz darauf jubelt die ausverkaufte Frankfurter Arena, als Malik Parsons den Gästen erst den Ball klaut und danach per Dunking in den Korb hämmert. Frankfurt führt 72:68 und arbeitet hart an der großen Überraschung. Der Ulmer Coach muss die Auszeit nehmen. Es bleibt ein spannendes, unterhaltsames Spiel. Isaiah Roby bringt das ratiopharm-Team noch einmal mit einem Dreier in Front (78:81). Aber Ulm leistet sich auch Ballverluste. In der letzten Minute gleichen die Skyliners mit zwei Freiwürfen zum 85:85 aus.

So freuten sich die Basketballer der Frankfurt Skyliners über ihren überraschenden Sieg gegen den Tabellenzweiten aus Ulm. IMAGO Imago / Eibner

Justinian Jessup wirft für Ulm daneben, Booker Coplins Dreierversuch für Frankfurt zwei Sekunden vor Schluss verfehlt ebenfalls sein Ziel. Doch irgendwie landet das Leder wieder bei Coplin, der es einfach Richtung Korb schleudert, während die Schlusssirene ertönt. Ein verrückter Treffer. Die Schiedsrichter müssen per Zeitlupe überprüfen, ob der Wurf noch innerhalb der Zeit war. Der Treffer zählt. 87:85 für die Hausherren. Ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Frankfurter Spieler und Fans. Ulm rutscht in der Tabelle auf Rang vier ab, muss aber gleich am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder ran, dann im Eurocup zuhause gegen Besiktas Istanbul.