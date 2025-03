per Mail teilen

Ratiopharm Ulm unterstreicht seine derzeit gute Form mit einem eindrucksvollen 84:73-Auswärtssieg bei Rasta Vechta. Damit festigen die Ulmer ihre Tabellenführung in der BBL.

Von Anfang an geht es richtig zur Sache, sehr physisch mit hoher Einsatzbereitschaft aller Akteure. Ein hochklassiges und ausgeglichenes Basketballspiel, bei dem ständig die Führung wechselt. Mit einem Pünktchen sind die Ulmer nach dem ersten Abschnitt 22:21 in Front. Probleme in der Verteidigung bereitet ihnen vor allem der Vechtaner Brandon Randolph, der allein schon elf Punkte erzielt hat.

Karim Jallow als Motor des Ulmer Teams

Im zweiten Viertel werfen die Niedersachsen zunächst alles daneben, während die Ulmer in Fahrt kommen. Justinian Jessup erhöht per Halbdistanztreffer zum 28:21 für Ulm. Rasta-Trainer Schiller nimmt die erste Auszeit. Wenige Minuten später muss er seine Männer zur nächsten Besprechung bitten, fordert: "Wir müssen besser auf Jallow aufpassen." Denn es vor allem Karim Jallow, der die Ulmer mit Energie und Drang zum Korb nach vorne bringt. Bis zur Halbzeit erzielt er zwölf Zählern. Vechta verkürzt per Dreier nochmal. Zur Pause liegt das ratiopharm-Team 41:34 vorne.

Bis zum Stand von 45:45 kann Vechta noch mithalten

Im ausverkauften Rasta Dome ist Jallow auch in der zweiten Halbzeit der Motor der Ulmer, klaut hinten den Ball, haut ihn vorne per Dunking durch die Reuse zur 45:34-Führung. Doch Vechta schlägt zurück, startet einen 11:0-Lauf zum Ausgleich. Und Ulm zieht wieder davon, verteidigt sehr stark, trifft vorne aus der Distanz. Scharfschütze Jessup verwandelt drei Dreier. Nach dem dritten Abschnitt steht es 65:53 für den Tabellenführer.

Ratiopharm Ulm souverän und abgeklärt

Könnten die heimstarken Rasta-Jungs noch einmal zurückkommen? Vor allem Jaydon Gardner versucht alles, trifft für Vechta immer wieder. Aber es reicht nicht, souveräne Ulmer wirklich ins Wanken zu bringen. Dafür ist auch die Verteidigung der Gäste zu stabil. Ihr Vorsprung pendelt sich bei rund zehn Punkten ein. Es wird nicht mehr spannend. Mit einer starken Vorstellung festigt ratiopharm Ulm seine Tabellenführung auswärts beim Tabellenvierten und unterstreicht seine derzeit gute Form mit dem fünften Sieg in Folge.