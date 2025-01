Ratiopharm Ulm verpasst in der Basketball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze und verliert in Braunschweig 89:98. Die Löwen haben mehr Energie und die bessere Dreierquote.

Die formstarken Niedersachsen erzielen den achten Sieg im neunten Spiel und ringen am Sonntagabend ratiopharm Ulm nieder. Sie sind flinker und frischer als die Ulmer und treffen fast die Hälfte ihrer Distanzwürfe. Bei den Gästen gehen 20 Dreierversuche daneben. Nur fünf landen im Korb. Frühe Zehn-Punkte-Führung für Braunschweig Die Braunschweiger präsentieren sich gleich im ersten Viertel sehr gut, spielen schnell, klauen den Gästen den Ball, treffen hochprozentig. Die Gäste aus Ulm kämpfen zum Beispiel mit einem Missverständnis beim eigenen Einwurf. Als dann die Schwaben auch noch in der Verteidigung nachlässig werden, wächst der Rückstand auf zehn Zähler (15:25). Am Ende des ersten Viertels zieht ratiopharm-Spieler Ben Saraf zum Korb, kann trotz Fouls verwandeln und auf 21:27 aus Ulmer Sicht verkürzen. Ratiopharm Ulm trifft keine Dreier Das zweite Viertel beginnt mit drei Körben in Folge des Ulmer Centerspielers Philipp Herkenhoff. Die Gäste verteidigen jetzt zwar etwas engagierter, aber die Löwen Braunschweig treffen auch schwierige Würfe und halten ihren Vorsprung. Die Ulmer werfen viel daneben. Alle acht Dreierversuche der ersten Halbzeit verfehlen ihr Ziel. Dafür holen sich die ratiopharm-Jungs immerhin viele Offensiv-Rebounds. Trotzdem: Bei Braunschweig läuft's einfach flüssiger. Ulm liegt zur Pause 39:50 zurück. Viele Fouls, wenig Rhythmus im dritten Viertel Im dritten Abschnitt dauert es immer noch mehr als fünf Minuten, bis Nelson Weidemann für das Ulmer Team den ersten Dreier versenkt zum 52:58. Normalerweise sind die Distanztreffer ein Markenzeichen der ratiopharm-Truppe. Das Spiel wird zerfahren, geprägt von vielen Fouls auf beiden Seiten. 40 Foulpfiffe bis zum Ende des dritten Viertels. Ulmer Energie reicht nicht für eine Wende Mit einem Sechs-Punkte-Rückstand (62:68) starten die Ulmer in die letzten zehn Minuten. Immer wenn das ratiopharm-Team auf zwei oder drei Zähler ran kommt, gelingt den Gastgebern der nächste Schnellangriff oder ein schwieriger Distanztreffer. In der Defensive sind die Schwaben häufiger einen Schritt zu spät. Als gut eine Minute vor Schluss Ferdinand Zylka für Braunschweig aus der Ecke trifft, führen die Hausherren wieder zweistellig. Da ist für die erschöpften Ulmer nichts mehr zu holen. Endstand 89:98. Mit einem Sieg hätte ratiopharm Ulm zumindest vorrübergehend die Tabellenspitze der Basketball-Bundesliga erklommen. Jetzt werden sie von Braunschweig überholt und rutschen auf Rang drei ab. Ganz oben bleibt der FC Bayern Basketball.