So funktionieren Krypto-Geldautomaten

Wer in eine digitale Währung am Automaten einzahlen oder von dieser abheben möchte, braucht zunächst eine spezielle App des Betreibers, um die gekaufte Kryptowährung in seiner Wallet, der digitalen Brieftasche gutschreiben zu lassen. Dafür muss man sich im Vorfeld beim Betreiber der Geldautomaten registrieren und seine Identität bestätigen. Das geht meist mit einem Personalausweis oder einem Reisepass. Außerdem muss man seine Adresse angeben. In der Regel kann man dann beim Automaten die gewünschte Kryptowährung auswählen, muss eine Mindestmenge an Bargeld einzahlen und kann sich diese über einen Barcode in seinem Wallet gutschreiben lassen. Die Quittung kommt dann meist per Mail. Von Anbieter zu Anbieter kann es in diesem Prozess aber zu Unterschieden kommen.