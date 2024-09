Schlüsselbeinbruch bei Christian Ortag: Ulms Torhüter wird lange ausfallen

Beim 3:1-Heimerfolg des SSV Ulm 1846 gegen Eintracht Braunschweig verletzte sich Torhüter Christian Ortag schwer. Seit Samstagvormittag steht die Diagnose fest.

Das sah schon am Freitagabend nicht gut aus. In der 56. Minute der Partie gegen Eintracht Braunschweig stürzte Christian Ortag beim Abfangen eines Balles im Dreikampf zwischen SSV-Kapitän Johannes Reichert und Gäste-Stürmer Sebastian Polter ungebremst mit der rechten Körperseite auf den Boden. Fast zehn Minuten lang musste der Keeper der Ulmer auf dem Rasen behandelt werden, ehe er vorsichtig mit der Trage vom Platz gebracht wurde. Ortag wurde anschließend sofort ins Bundeswehr-Krankenhaus in Ulm gefahren und verbrachte dort auch die Nacht von Freitag auf Samstag.

Trainer Thomas Wörle: "Verletzung von Ortag sehr bitter"

Der erste Heimsieg der Saison, gleichzeitig auch der erste Heimsieg seit 23 Jahren in der Zweiten Liga, wurde natürlich von der Ortag-Verletzung mehr als getrübt. Gleich nach Spielende sprach Ulms Trainer Thomas Wörle im Interview mit SWR Sport von einer "wahrscheinlich schweren Schulterverletzung". Christian Ortag sei, so Wörle, "ganz blöd gefallen. Sehr bitter für ihn, weil er in einer blendenden Form war. Und natürlich auch bitter für uns". Auch Kapitän Reichert tat die Verletzung des Mannschaftskameraden "unfassbar weh. Er ist unser Fels in der Brandung, wir widmen ihm heute den Sieg".

Schlüsselbeinbruch und Operation

Am Samstagvormittag erfolgten dann alle nötigen Untersuchungen. Und seit Samstagnachmittag steht auch die Diagnose fest: Christian Ortag zog sich beim Sturz einen Schlüsselbeinbruch zu, so ein Sprecher der Ulmer, und wurde bereits operiert. Der Torhüter wird also nach Informationen des Vereins für längere Zeit ausfallen.

Christian Ortag vom Pech verfolgt

Der Ausfall von Torhüter Ortag ist ein schwer Schlag für den Neuling. Der 29-jährige gebürtige Karlsruher spielt seit 2018 für die Spatzen, machte als Stammkeeper den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga mit und ist einer der großen Stützen im SSV-Team. In dieser Saison ist Christian Ortag allerdings vom Pech verfolgt. Bereits im DFB-Pokalspiel am 16. August gegen den FC Bayern München (0:4) zog sich der 1,97-Meter-Mann eine Gehirnerschütterung zu und musste im darauffolgenden Ligaspiel von Marvin Seybold ersetzt werden.

Am Freitag gegen Braunschweig kam Niclas Thiede für Ortag in die Partie. Der 25-Jährige dürfte auch in den kommenden Wochen im Gehäuse des SSV Ulm 1846 im Blickpunkt stehen. "Wir hoffen", so Trainer Thomas Wörle nach dem zweiten Zweitligasieg in Serie, "dass der Christian schnell wieder auf die Beine kommt und bei der Mannschaft sein kann".