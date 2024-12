Dreimal VAR, zwei Elfmeter, kein Sieger: Remis zwischen Ulm und Greuther Fürth

In der 2. Liga trennten sich der SSV Ulm 1846 Fußball und die SpVgg Greuther Fürth mit einem Remis. Eine entscheidende Rolle für den Spielverlauf nahm der Videoschiedsrichter ein.

Die erste knifflige Situation ereignete sich in der 12. Minute: Ulms Lucas Röser blockte einen Schuss von Niko Gießelmann auf Höhe der Strafraumkante, Schiedsrichter Patrick Schwengers ließ das Spiel zunächst weiterlaufen. Es folgte die Kommunikation des Unparteiischen mit dem VAR (Video Assistant Referee) Robert Schröder in Köln, der schließlich den Hinweis gab, dass sich Schwengers die Szene selbst nochmal am Monitor anschauen soll. Auf den Bildern sah der Schiedsrichter dann deutlich, dass Röser den Ball innerhalb des Strafraums mit leicht abgespreiztem Arm geblockt hatte. Schwengers revidierte seine ursprüngliche Entscheidung und gab Strafstoß für Fürth. Julian Green verwandelte rund dreieinhalb Minuten nach dem Vergehen von Röser sicher zur 1:0-Führung für die Gäste (16.).

Zwei weitere VAR-Einsätze in der ersten Hälfte

Fünf Minuten nach dem Elfmeter-Tor der Gäste zappelte der Ball auf der anderen Seite im Netz. Röser hatte für die Ulmer getroffen, doch Schiedsrichter-Assistent Konrad Oldhafer hatte schnell die Fahne gehoben - Abseits. Schiedsrichter Schwengers pfiff das Spiel nicht sofort wieder an, der VAR überprüfte die Szene und bestätigte nach knapp zwei Minuten Unterbrechung die knappe Abseitsposition des Ulmer Stürmers.

Das war es aber noch nicht in Sachen VAR-Einsatz im ersten Durchgang. In der 41. Minute ging Ulms Maurice Krattenmacher nach einem Zweikampf mit Fürths Maximilian Dietz im Strafraum zu Boden. Der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Schwengers blieb zunächst aus, doch wieder meldete sich der VAR aus Köln. Schwengers schaute sich auch diese Szene am Review-Monitor an und bewertete den Armeinsatz von Dietz gegen den Hals von Krattenmacher nachträglich als Foulspiel. Die Konsequenz: Zwei Minuten und vierzig Sekunden nach dem Foul zeigte Schwengers erneut auf den Punkt - Strafstoß für die Gastgeber. Semir Telalovic verwandelte unter Fürths Keeper hindurch zum 1:1-Ausgleich (45.+1).

Ulm und Fürth trennen sich mit Remis

In der zweiten Hälfte hatten beide Teams Möglichkeiten auf den Siegtreffer, ließen diese aber ungenutzt. Weitere VAR-Eingriffe waren nicht notwendig, sodass sich Ulm und Greuther Fürth mit einem 1:1-Unentschieden voneinander trennten. Der SSV hat zwölf Punkte und bleibt Drittletzter in der 2. Bundesliga, Fürth hat zwei Zähler mehr und ist Tabellendreizehnter.