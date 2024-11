Trotz desaströser BVB-Bilanz: Freiburg-Coach Julian Schuster hat "gutes Gefühl"

Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg will sich vor dem Punktspiel am Samstag bei Borussia Dortmund (15:30 Uhr/live in SWR1 Stadion) nicht von der desaströsen Bilanz der Breisgauer beim BVB abschrecken lassen.

"Ich schaue nicht zurück", sagte der Coach vor dem Gastspiel bei den Westfalen: "Die Jungs sind fokussiert, das gibt mir ein gutes Gefühl." Horror-Bilanz für den SC Freiburg Die Dortmunder sind gegen keinen anderen Gegner so lange ohne Niederlage zu Hause wie gegen Freiburg. In den vergangenen 16 Partien holte der BVB 15 Siege bei einem Remis. Die vergangenen drei Begegnungen in Dortmund verlor der SC mit insgesamt 2:17 Toren. Der Sport-Club rangiert in der Tabelle mit 17 Punkten auf dem fünften Platz, der BVB hat auf Rang sieben einen Zähler weniger auf dem Konto. Freiburg im Breisgau Fußball | Bundesliga Restprogramm bis Weihnachten: Gemischte Tüte für den SC Freiburg Der SC Freiburg ohne Christian Streich. Funktioniert das? Das war die beherrschende Frage vor Saisonbeginn bei vielen Anhängern. Nach mehr als der Hälfte der Hinrunde unter dem neuen Coach Julian Schuster lautet die Antwort: Ja! 14:00 Uhr Stadion SWR1 Baden-Württemberg Personell sieht es für den Sport-Club wieder besser aus. SC-Coach Schuster muss zwar um den Einsatz von Eren Dinkci (Knieverletzung) bangen. Zwei Monate nach seiner schweren Verletzung steht indes Mittelfeldspieler Merlin Röhl vor seinem Comeback. "Offenbar hat er gutes Heilfleisch", sagte Schuster über den 22-Jährigen, der sich beim Heimsieg gegen Bochum Mitte September einen Syndesmoseriss zugezogen hatte. In dieser Woche war er wieder im Mannschaftstraining. Für den SC-Coach ist es "total erfreulich, wie schnell er wieder zurückgekommen ist". Er ließ aber offen, ob er Röhl schon mit nach Dortmund nimmt. Noah Atubolu ist einsatzbereit Der vorzeitig von der deutschen U21 abgereiste Torwart Noah Atubolu hat seine Rückenprobleme hingegen überwunden und ist genauso einsatzbereit wie die anderen Nationalspieler des SC, die zuletzt auf Reisen waren.