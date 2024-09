SC Freiburg gibt Wechsel von Roland Sallai zu Galatasaray Istanbul bekannt

Offensivspieler Roland Sallai wird zukünftig nicht mehr das Trikot des SC Freiburg tragen. Der 27-Jährige wechselt an den Bosporus.

Der SC Freiburg hat den Wechsel des ungarischen Nationalspielers Roland Sallai zu Galatasaray Istanbul bestätigt. Das gaben die Breisgauer am Freitagabend in einer Pressemitteilung bekannt. Über die Vertragsinhalte wurde laut dem Sport-Club "Stillschweigen" vereinbart. Sallai war 2018 von APOEL Nikosia zu den Freiburgern gekommen und erzielte in 163 Pflichtspielen für den SC 27 Tore.

Jochen Saier: Sallai des Öfteren mit Wechsel geliebäugelt

Freiburg-Vorstand Jochen Saier bedankte sich bei Sallai, der beim SC in der Offensive zum Einsatz kam, und wünschte ihm für seine Zeit in Istanbul Erfolg. "„Roland hatte in der Vergangenheit des Öfteren mit einem Vereinswechsel geliebäugelt. Aufgrund der vertraglichen Situation und unserer aktuellen Kaderstruktur haben wir in der Gesamtabwägung einem Wechsel zugestimmt", sagte Saier in der Mitteilung.

Auch Sallai wurde in der Pressemittelung des Sportclubs zitiert. "„Ich habe in Freiburg eine tolle Zeit erlebt. Wir waren erfolgreich in der Bundesliga, standen im Pokalfinale in Berlin und haben international gespielt. Hier habe ich mich zu einem gestanden A-Nationalspieler entwickelt. Dafür möchte ich Danke sagen. Freiburg wird immer eine prägende Station in meiner Karriere sein", sagte der 27-Jährige. Der SC Freiburg trifft am Samstag (14.9., 15:30 Uhr) auf den VfL Bochum - dann ohne Roland Sallai.