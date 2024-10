Nächste Ehre: Klopp erhält Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg

per Mail teilen

Fußball-Trainer Jürgen Klopp erhält den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg.

Der 57-Jährige werde am 8. Oktober in Stuttgart von Ministerpräsident Winfried Kretschmann für sein "vielfältiges soziales Engagement" ausgezeichnet, teilte das Staatsministerium mit. Der ehemalige Erfolgscoach des FC Liverpool und von Borussia Dortmund hatte erst vor wenigen Tagen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin den Bundesverdienstorden verliehen bekommen.

Klopp: Viele Jahre Spieler und Trainer bei Mainz 05

Klopp wuchs in der Nähe von Freudenstadt im Schwarzwald auf. Fußball spielte er in jungen Jahren unter anderem in Ergenzingen (Landkreis Tübingen) und später auch beim ehemaligen 1. FC Pforzheim. Bei Bundesligist Mainz 05 verbrachte er sowohl als Spieler als auch als Trainer insgesamt rund 18 Jahre.