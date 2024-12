Nach Absage: Hoffenheimer Fußballerinnen spielen erst im Januar in Jena

per Mail teilen

Die Hoffenheimer Fußballerinnen bestreiten ihr Nachholspiel in Jena erst im neuen Jahr. Die Bundesliga-Partie war nach starken Regenfällen abgesagt worden.

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim starten früher ins Fußballjahr 2025 als geplant. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, bestreiten die Fußballerinnen ihr erstes Pflichtspiel bereits am 26. Januar. Dann wird das Spiel beim FC Carl Zeiss Jena nachgeholt. Die Partie des elften Spieltags, die eigentlich am vergangenen Sonntag stattfinden sollte, musste nach heftigen Regenfällen abgesagt werden.

Der Platz im Ernst-Abbe-Sportfeld war nicht bespielbar. In Absprache mit den beiden Clubs ist die Partie nun für den 26. Januar angesetzt. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Tabellennachbar wartet vor Weihnachten

Zum Start in die Restrunde treffen die Hoffenheimerinnen dann Anfang Februar auf die Fußballerinnen des SC Freiburg. Den Schlusspunkt unter das Fußballjahr 2024 setzen die TSG-Fußballerinnen am Sonntag (18.30 Uhr, im Liveticker der Sportschau ) gegen Tabellennachbar SG Essen-Schönebeck.