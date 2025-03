Hoffenheims Fußballerinnen mit Galavorstellung gegen den 1. FC Köln

Souveräner Auftritt der Hoffenheimerinnen: Am 17. Spieltag in der Frauen-Bundesliga gewannen sie die Partie gegen den 1. FC Köln vor heimischem Publikum souverän.

In der unterhaltsamen ersten Hälfte trafen Lisann Kaut (11. Minute), Marta Cazalla per Foulelfmeter (32.) und Selina Cerci (37.) für die Hoffenheimerinnen. Für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich sorgte Dora Zeller (14.). Nach der Pause gab es noch ein weiteres Tor von Cerci (48.) sowie einen Treffer von Fabienne Dongus (74.) zum verdienten 5:1-Sieg der Gastgeberinnen, die dadurch auf den sechsten Tabellenplatz kletterten.

Unterhaltsame erste Hälfte

Für den ersten Höhepunkt der Partie sorgte Lisann Kaut bereits nach elf Minuten, als sie die Hausherrinnen mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Kölnerinnen zeigten sich unbeeindruckt und kamen drei Minuten später zum Ausgleich durch Dora Zeller. Die Partie ging munter weiter, und die Hoffenheimerinnen erspielten sich die nächste große Chance: Den Schuss von Selina Cerci konnte Paula Hoppe jedoch gerade noch entschärfen (21.). Eine unglückliche Aktion in der 32. Minute hatte für Köln gleich doppelt Folgen: Anna Gerhardt sah nach einer Notbremse an Cerci zu Recht die Rote Karte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Marta Cazalla souverän zur erneuten Führung der Hoffenheimerinnen. Danach wirkten die Gäste wie gelähmt, während die TSG das Spiel dominierte. Für das dritte Tor sorgte die auffällige Cerci dann selbst in der 37. Minute. Mit dieser 3:1-Führung ging es auch in die Pause.

Hoffenheim nach der Pause klar besser

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Hoffenheimerinnen da an, wo sie vor der Pause aufgehört hatten: Diesmal dauerte es sogar nur drei Minuten, bis wieder einmal Cerci zum 4:1 für die TSG traf. Damit hat die Stürmerin nun neun Saisontore auf ihrem Konto. Die Kölnerinnen beschränkten sich danach aufs Verteidigen, Entlastung nach vorne gab es kaum noch. In Überzahl nutzte Hoffenheim die Räume und erspielte sich einige Chancen. Folgerichtig fiel das 5:1 in der 74. Minute durch Fabienne Dongus, die sich damit erstmals in die Bundesliga-Torschützenliste eintrug. Obwohl sich die TSG noch weitere gute Möglichkeiten erspielte, blieb es beim 5:1.

Für die Hoffenheimerinnen steht in der kommenden Woche (Samstag, 22.3.) das Pokal-Halbfinale bei den Bayern auf dem Programm. In der Bundesliga gastieren sie am Samstag, 29.3., bei Turbine Postdam. Die Kölnerinnen haben am kommenden Wochenende frei und spielen dann am Freitag (28.3.) bei Carl Zeiss Jena.