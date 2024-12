Trotz des Pokal-Aus gegen Augsburg: Beim KSC könnte es bald Grund zum Feiern geben

Nur Sekunden fehlten dem Karlsruher SC gegen den FC Augsburg zum Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Trotz der aktuellen Ergebniskrise sind die Badener für SWR Sportredakteur Daniel Günther ein Aufstiegskandidat in der 2. Liga.

Gegentor in der Nachspielzeit, verlorenes Elfmeterschießen - nach einer starken Leistung endete ein denkwürdiges Pokalspiel für den Karlsruher SC mit einer großen Enttäuschung. Aber für mich ist der KSC nach diesem bitteren Pokalaus erst recht ein Aufstiegskandidat. Auch die Fans im Wildpark legten den Schalter sofort um und feierten ihre Mannschaft euphorisch nach dem verlorenen Elfmeterschießen.

Diese Mannschaft hat einen ganz besonderen Geist

Das bittere Ausscheiden gegen den FC Augsburg mag zwar richtig wehtun, doch der Pokalabend in Karlsruhe hat jedem Beobachter noch einmal deutlich gemacht, was diesen KSC aktuell auszeichnet und was das Team anderen Mannschaften in der Liga vielleicht voraus hat: Es ist ein besonderer Geist, der in dieser Truppe steckt. In der Meisterschaft wurden selbst hohe Rückstände aufgeholt, und auch im Spiel gegen Augsburg verarbeitete der KSC Rückschläge mit einer erstaunlichen Widerstandskraft.

So steckte Kapitän Marvin Wanitzek nach einem kläglich verschossenen Elfmeter nicht den Kopf in den Sand, sondern riss in der zweiten Halbzeit seine Mannschaft mit und erzielte selbst das 2:1 in der Verlängerung, das fast zum Weiterkommen gereicht hätte.

Christian Eichner macht Spieler besser

In dieser so ausgeglichenen 2. Liga verfügt keine Mannschaft über die individuelle Qualität, die am Ende den entscheidenden Unterschied ausmacht, und so sind es andere Dinge, die für den entscheidenden Mehrwert sorgen können. Im Fall des KSC wären dies ein starker Wille, viel Energie und mit Christian Eichner ein Trainer, der schon in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass er Spieler auf ein höheres Niveau hieven kann.

Es könnte noch viel gefeiert werden im Wildpark

Deutlich sichtbar war das in den vergangenen Spielzeiten in einer starken Rückrunde, die die Badener hinlegten. Das heißt: Die beste Zeit des KSC in dieser Saison könnte erst noch kommen. Auch ohne Happy End zeigte das Pokalspiel gegen Augsburg, was der KSC aktuell in der Lage ist zu leisten. So wird dann vielleicht ein unglückliches Ausscheiden im Pokal die Grundlage für eine große Party im Wildpark nach dieser Saison.