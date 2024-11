Paul Wanner ist vorzeitig von der U21 abgereist. Kann der Kreativspieler trotzdem dem 1. FC Heidenheim beim Auswärtsspiel in Leverkusen helfen? Trainer Frank Schmidt gibt darauf eine Antwort.

Shootingstar Paul Wanner kann nach seiner vorzeitigen Abreise von der U21-Nationalmannschaft im Spiel des 1. FC Heidenheim bei Bayer Leverkusen voraussichtlich wieder auflaufen. "Ich gehe davon aus - Stand heute -, dass er zur Verfügung steht in Leverkusen", sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt vor der Partie am Samstag (15:30 Uhr/live in SWR1 Stadion) beim deutschen Meister.

Wanner hatte auf einen Einsatz beim letzten Länderspiel des Jahres der U21 in Frankreich (2:2) verzichten müssen. Der Offensivspieler, vom FC Bayern München an Heidenheim ausgeliehen, hatte beim 3:0 gegen Dänemark einen Schlag im Rückenbereich abbekommen.

Frank Schmidt erwartet Steigerung - vom gesamten Team

FCH-Coach Schmidt erwartet, dass seine Mannschaft "wieder mehr Zug, mehr Effektivität" in der Offensive entwickelt und "die defensive Qualität" steigert - das gelte für Wanner wie für "alle anderen auch", so der Trainer. "Paul ist ein wichtiger Spieler mit 18 Jahren für uns. Für mich zählt die Mannschaft. Wir sollten nicht zu viel auf einen Spieler projizieren."

Heidenheim im Negativtrend

Seit fünf Bundesliga-Partien ist der 1. FC Heidenheim sieglos und steht vor einem schwierigen Programm. Nach dem Spiel in Leverkusen empfängt der Club von der Ostalb Eintracht Frankfurt (1. Dezember) und reist anschließend zum FC Bayern München (7. Dezember). Am 28. November steht noch das Conference-League-Highlight gegen den FC Chelsea an. In der Conference League hat Heidenheim alle drei bisherigen Partien gewonnen.