Best of SWR1 Pop & Poesie in Concert

Besucher:innen des SWR Sommerfestivals erlebten die „In the Air Tonight“-Show von SWR1 Pop & Poesie mit den größten Hits aller Zeiten und ihre Übersetzungen live auf der Bühne. Bei der Perfomance des Songs „The Happiest Days of Our Lives/Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd trat der Kinderchor der Unterstufe des Karls-Gymnasiums Stuttgart auf.