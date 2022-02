Privat und persönlich: Julian David

Julian David erfindet sich immer wieder neu - musikalisch wie optisch. 2015 verlässt er die Band voXXclub und ist seitdem als Solo-Künstler unterwegs: Mit Jeans statt Lederhose und braunen statt weißen Haaren begeistert er seitdem mit seinem Pop-Schlager die Musikwelt!

Steckbrief

Geburtstag 23. Dezember 1989 Geburtsort Mannheim Sternzeichen Steinbock Augenfarbe blau Bürgerlicher Name Julian David Alben mit voXXclub "Alpin" (2013)

"Ziwui"(2014) Solo-Alben "Süchtig nach dir" (Debütalbum, 2015)

"Ohne Limit" (2019) Geschwister Einen Halbbruder (Marco) Ursprünglich war ich mal Musical-Darsteller Aktueller Wohnort Berlin

Wissenswertes über Julian David

#Skandal um das Video zu "Am Ende des Tages"

Julian Davids erste Solo-Single "Am Ende des Tages" erschien 2015 und sorgte direkt für großes Aufsehen: In dem Video waren so freizügige Bilder zu sehen, dass es zensiert werden musste.

#Musical-Alarm: Julian David als Danny Zukow in "Grease"

Vor Julians Schlager-Karriere absolvierte er erstmal nach der Schule eine vierjährige Musical-Ausbildung in München. Danach war er in vielen Musical-Produktionen zu sehen, unter anderem in "Hair", "Aida" und als Hauptrolle Danny Zukow in "Grease". Als Kind hatte er es in der Schule schwer durch diese Liebe zum Musical und zur Bühne, aber er ist sich und seinem Traum treu geblieben und steht nun auf den ganz großen Bühnen!

#Duett mit dem Bruder: "In diesem Augenblick"

Julian David ist ein Familienmensch. Immer wieder betont er, wie sehr er seine Familie schätzt und wie sehr diese ihn unterstützt. Im Jahr 2019 hat sich Julian David dann einen langersehnten Traum erfüllt: Er hat ein gemeinsames Duett mit seinem älteren Bruder Marco aufgenommen.

#Geheimes Laster: Handysüchtig

In einem Interview hat Julian zugegeben, dass er sein Smartphone 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche bei sich hat. Eigentlich möchte er seine Bildschirmzeit etwas einschränken, aber er schafft es nach eigener Aussage einfach nicht.

#Große Fußstapfen: Vorbilder sind Florian Silbereisen und Peter Alexander

Julian David ist nicht nur leidenschaftlicher Sänger, sondern stellt auch immer wieder sein Moderationstalent unter Beweis. Sein größter Traum wäre es, später einmal eine eigene Fernsehsendung zu moderieren und möchte damit in die Fußstapfen seiner Moderationsvorbilder Peter Alexander und Florian Silbereisen treten.

#Romantiker

Julian David ist ein absoluter Romantiker! Aktuell ist der Sänger noch nicht in festen Händen, kann sich aber durchaus mal vorstellen zu heiraten und eine Familie zu gründen mit Hund, Haus und Garten.