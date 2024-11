Buddhistisches Zehnerlei

Zutaten:

1 Packung Glasnudeln

Ca. 80 g Cashewnüsse

150 g Pilze, z.B. Mu-Err-Pilze (eingeweicht) und Shitake

1/2 Dose Winterbambus–Schößlinge

Snow mushrooms 1 Dose (von uns Pilze im Häuschen genannt)

20 getrocknete Lilienknospen

Ganz wichtig: Spitzkohl in Streifen (2-3) geschnitten

Sojasoße

Austernsoße

Ingwer in dünne Streifen geschnitten

Glasnudeln in warmem Wasser einweichen. Die Pilze in Öl anbraten. Dann alle Zutaten in einer großen Pfanne in Öl mit Sojasoße und Austernsoße und Salz anbraten. Will man einen kräftigeren Geschmack, kann man noch einen Gemüsefond dazugeben.

