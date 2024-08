Zinswende – Können wir uns bald wieder mehr leisten?

per Mail teilen

Die EZB hat die Zinswende eingeläutet. Aber was bedeutet das für mich? Ist die Inflation bekämpft? Was heißt das für meine Altersvorsorge?

Es ist die erste Leitzinssenkung seit rund acht Jahren. Die EZB hat die Zinswende eingeläutet. Aber brechen jetzt wirklich neue Zeiten an? Ist die Inflation erledigt? Werden Kredite wieder billiger? Und was bedeutet das für meine Altersvorsorge?

Darüber sprechen Anna Planken und David Ahlf in dieser Folge von Plusminus. Sie fragen, was diese Zinswende für uns alle heißt. Hilft sie die drängendsten Probleme zu bewältigen, wie hohe Preise, schwache Wirtschaft und eine ungewisse Altersvorsorge?

Links und Quellen:

Hier könnt ihr nachlesen, was im EU-Vertrag zur Währungspolitik und dem Ziel der Preisstabilität steht.

Wie sich die Lebensmittelpreise entwickelt haben, könnt ihr im Verbraucherpreisindex mit Auswertung zu Nahrungsmitteln beim Statistischen Bundesamt hier nachlesen.

Einen Rechner dazu, wie teuer es für euch wird, also für eure persönliche Inflation findet ihr hier beim Statistischen Bundesamt.

Beim Thema Zinsen geht es immer auch um Bauzinsen. Um Risiken beim Wohnungskauf hat sich diese Folge des Plusminus Podcasts hier gedreht.

Der frühere EZB-Chef Mario Draghi steht im Forbes-Ranking der einflussreichsten Menschen.

Das Team:

Hosts: Anna Planken & David Ahlf

@anna.planken

@davidihrswisst

Autor: Christian Sachsinger mit Recherchen von Moritz Hartnagel.

Redaktion: Christine Bergmann

Ihr habt Fragen, Feedback oder Ideen? Schreibt uns an: plusminuspodcast@ard.de

Der Podcast "Plusminus. Mehr als nur Wirtschaft" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, HR, SWR und WDR.

