Alkoholfrei über den Maimarkt - gar nicht so leicht!

Der Maimarkt ist eine feucht-fröhliche Angelegenheit. An jeder Ecke gibt es Alkohol. Die Messe wird nicht ohne Grund mit einem Fassanstich eröffnet. Doch es gibt auch Alternativen.

Der Mannheimer Maimarkt ist für seine Produktvielfalt in der ganzen Region bekannt. Ganz besonders beliebt ist dabei die Fülle an Essen und Trinken. Nicht umsonst sind die Zelte des "Schlemmerlandes" die meist besuchten auf der gesamten Messe. Ein Winzerbetrieb reiht sich an den nächsten, auch Bier fließt in Strömen. Und das in Zeiten, in denen besonders alkoholfreie Getränke im Trend liegen. Laut einer Befragung des Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung ist der Alkoholkonsum besonders bei jungen Menschen in Europa gesunken.

Fragt man auf dem Maimarkt gezielt nach alkoholfreien Getränken, wird man oft verwundert angeschaut. Das Angebot mit Alkohol ist dagegen riesig: Nicht wenige Fressbuden schenken Schnäpse aus, damit man sich nach der deftigen Hausmannskost einen Magenbitter als Absacker gönnen kann. Viele Winzer preisen Weinbrände oder Obstler an.

Neuheit vom Winzer: Alkoholfreier Schaumwein

Einer von Ihnen versucht jedoch auf den alkoholfreien Trend aufzuspringen: Markus Kohl ist Winzer und führt seinen Familienbetrieb in dritter Generation. Neben herkömmlichen Weinen gibt es bei ihm einen alkoholfreien Schaumwein. Diesen preist er stolz als Neuheit in seiner Produktpalette an. Dieser "kastrierte" Schaumwein wird wie ein herkömmlicher Sekt ausgebaut. Der Alkohol wird anschließend in einer Vakuumdestilation entzogen. Vor dem Abfüllen wir das Getränk noch einmal verperlt, also aufgesprudelt. Trotz vieler Interessenten halten sich die Kunden aber am klassischen Produkt mit Alkohol, sagt Winzer Kohl.

Das besondere: Diesen lecken Sekt kann man sich am benachbarten Stand aufpimpen lassen: "Werners Gourmet Tempel" bietet verschiedene Frucht-Essige an, die sich ausgezeichnet als Zutat für Longdrinks und Bowlen eignen sollen. Essig im Drink? Das muss doch furchtbar schmecken. Könnte man jetzt denken, aber im Gegenteil: Weil die Essige gerade einmal drei Prozent Säure beinhalten, wird der alkoholfreie Sekt im Handumdrehen zum frisch-fruchtigen Sommerdrink. Und das ganz ohne "Umdrehung".

Fruchtige Energie aus dem Glas

Wer die absolute Fruchtbombe sucht, der ist an der Bar der Mannheimer Stadtwerke (MVV) genau richtig. An der Theke stehen zwei professionelle Barkeeper, von Alkohol aber keine Spur. Es kommen nur Früchte, frische Säfte und Sirupe ins Glas. Die Drinks sollen gesund sein und - frei nach dem Motto des Stromlieferanten - für ordentlich Energie auf dem Maimarkt sorgen. Zudem ist das Projekt für einen guten Zweck, denn die Einnahmen gehen an "Adler helfen Menschen e.V." - dem Wohltätigkeitsverein des Mannheimer Eishockeyclubs.

Hausgemachte Shakes für kleines Geld

Wer sich durch den Maimarkt probieren möchte, der muss einen gesunden Appetit und ordentlich Geld mitbringen. Die meisten Leckereien sind überdurchschnittlich teuer. Beim gemeinnützigen Stand der Landfrauen Mannheim ist das anders. Hier kann man alkoholfreie Milchshakes zu einem fairen Preis genießen. Ob Waldfrucht, Erdbeere oder Banane - die Auswahl ist eine leckere Alternative zum viel beworbenen Bier auf dem Maimarkt. Dabei kommt man ganz nebenbei mit den Landfrauen ins nette Gespräch.

Es gibt sie also, die alkoholfreien Getränkealternativen auf dem Maimarkt - man muss nur etwas Ausschau nach ihnen halten.