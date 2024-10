per Mail teilen

Heute begeben wir uns hinab in die Tiefen des Oppenheimer Kellerlabyrinths. Mit der deutschen Synchronstimme von Actionheld Samuel L. Jackson. Entspannung pur, mit einer Prise Action.

Einfach zurücklehnen und entspannt zuhören

Du hast vergessen, wie du entspannen und mal wieder so richtig bei null ankommen kannst? Dann schalt ein und lehn' dich zurück! Denn unser Actionheld muss es wissen: Nach einem anstrengenden Tag als Kopfgeldjäger, Elite-Soldat oder gottverdammte letzte Hoffnung der Menschheit, da ist es wichtig, abzuschalten.

Ab sofort gibt es immer freitags eine neue Folge Knallhart entspannt in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Und hier noch ein Podcast-Tipp: Kino und Action sind nicht nur was für die Augen, sondern kann auch was für die Ohren sein. Cinema Strikes Back ist das Paradies für Nerds, in dem man sich auf informative und unterhaltsame Weise mit Filmen, Comics, Serien, Videospielen und Büchern beschäftigen kann.