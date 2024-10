per Mail teilen

Heute wird es schaurig, aber keine Sorge: nur in deinen Gedanken. Wir begeben uns auf den Gernsbacher Sagenweg. Ein Ort voller Mythologie mitten in der atemberaubenden Natur des Schwarzwaldes. Wenn dir der Sinn gerade nach Heimatfilm und nicht so nach Action-Blockbuster steht, bist du hier genau richtig. Einfach zuhören und runterkommen. Mit der deutschen Stimme von Hollywood-Star Samuel L. Jackson, Engelbert von Nordhausen.

Einfach zurücklehnen und entspannt zuhören

Du hast vergessen, wie du entspannen und mal wieder so richtig bei null ankommen kannst? Dann schalt ein und lehn' dich zurück! Denn unser Actionheld muss es wissen: Nach einem anstrengenden Tag als Kopfgeldjäger, Elite-Soldat oder gottverdammte letzte Hoffnung der Menschheit, da ist es wichtig, abzuschalten.

Die neue Staffel Knallhart entspannt gibt es ab 4. Oktober 2024 immer freitags in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

