Heute fliegen wir in Gedanken über das Dahner Felsenland in der Pfalz. Mit der deutschen Synchronstimme von Hollywoodstar Samuel L. Jackson, Engelbert von Nordhausen. Entspannung pur, mit einer Prise Action und Humor.

Einfach zurücklehnen und entspannt zuhören

Du hast vergessen, wie du entspannen und mal wieder so richtig bei null ankommen kannst? Dann schalt ein und lehn' dich zurück! Denn unser Actionheld muss es wissen: Nach einem anstrengenden Tag als Kopfgeldjäger, Elite-Soldat oder gottverdammte letzte Hoffnung der Menschheit, da ist es wichtig, abzuschalten.

Die neue Staffel Knallhart entspannt gibt es ab 4. Oktober 2024 immer freitags in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

