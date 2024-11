per Mail teilen

Na? Schon mal da meditiert, wo die alten Römer so richtig rangeklotzt haben? Da wo im Mittelalter Intrigen à la "Game of Thrones" gesponnen wurden? Nein? Dann schalt ein! Heute geht's ins Butzerbachtal in der Eifel. Und weil wir uns aussuchen können, wie wir hinkommen, fliegen wir einfach...

Einfach zurücklehnen und entspannt zuhören

Du hast vergessen, wie du entspannen und mal wieder so richtig bei null ankommen kannst? Dann schalt ein und lehn' dich zurück! Denn unser Actionheld muss es wissen: Nach einem anstrengenden Tag als Kopfgeldjäger, Elite-Soldat oder gottverdammte letzte Hoffnung der Menschheit, da ist es wichtig, abzuschalten.

Die neue Staffel Knallhart entspannt gibt es ab 4. Oktober 2024 immer freitags in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Und hier noch ein Tipp für alle Film-Junkies unter euch: Im Podcast Eine Stunde Film dreht sich alles um aktuelle Filme und Serien - mit verdammt hörenswerten Einblicken hinter die Kulissen und exklusiven Interviews mit Leinwandhelden. Neugierig? Dann hör rein: jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge!

Shownotes