Heute gibt es jede Menge Ruhe - und Ruinen. Es geht in den Hunsrück, wie immer ganz entspannt und gelassen. Achtsames Atmen statt martialischer Schreie, kurzes Nickerchen in der Sonne, statt Slow-Mo-Schlägerei im Regen. Also mach's dir bequem und folge meiner Stimme.

Du hast vergessen, wie du entspannen und mal wieder so richtig bei null ankommen kannst? Dann schalt ein und lehn' dich zurück! Denn unser Actionheld muss es wissen: Nach einem anstrengenden Tag als Kopfgeldjäger, Elite-Soldat oder gottverdammte letzte Hoffnung der Menschheit, da ist es wichtig, abzuschalten.

Die neue Staffel Knallhart entspannt gibt es ab 4. Oktober 2024 immer freitags in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Um die Wartezeit bis zur letzten Folge zu verkürzen und falls du noch nicht entspannt genug bist und noch ne fette Portion Gedankenreise vertragen kannst, wie wär's dann mal mit einer Folge radioReisen ? Da geht's in die Unterwasserwelt, in den Regenwald oder auch mal relaxed ins Kaffeehaus. Einfach mal reinhören, in der ARD Audiothek!

