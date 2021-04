per Mail teilen

Oh wie süß! Das dürfte die häufigste Reaktion auf Neugeborene sein. Doch Babys sind nicht nur süß, sondern auch sehr faszinierend: Mit unserem Quiz können Sie Ihr Wissen über die kleinsten Mitglieder unserer Gesellschaft prüfen!

Jedes Baby ist ein kleines Wunder. In den ersten zwölf Monaten nach der Geburt entwickeln wir uns so schnell wie nie mehr in unserem Leben. Doch wissen Sie genau, ab welchem Zeitpunkt ein Säugling Farben wahrnehmen kann? Bei unserem Baby-Quiz finden Sie bestimmt das ein oder andere heraus, das Sie noch nicht wussten.