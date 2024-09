Tagtäglich ist es eine Freude, dass man näher nach Hause kommt. Der Rhein ist der Weg nach Hause.

Mit dem Binnenschiff ‚Gebrüder Mnich‘ ist Dominik auf dem Rhein unterwegs. Er stammt aus einer Binnenschifferfamilie, auch seine Eltern haben den Beruf ausgeübt und alle seiner acht Geschwister haben das Schifferpatent. Schon als kleiner Junge saß er am Steuer und lenke das Schiff der Eltern. Zusammen mit seinen Geschwistern wuchs er im Schifferheim auf. Die Wochenenden haben die Kinder auf dem Schiff der Eltern verbracht. „Ständig sind wir dann zu den Eltern hin und her gependelt. Alle Wochenenden und Ferien waren wir dann bei den Eltern.“



Seit fünf Jahren wird Dominik von Christine begleitet. Nachdem sie ihr Schifferpatent bestanden hatte, hat Dominik ihr einen Heiratsantrag gemacht. Unter einem Vorwand hat er sie zu einem Schiff gelockt, auf dem er in großen Buchstaben ‚Will you marry me‘ geschrieben hatte. „Es war einfach schön“, erinnert sich Christine.

Danach sind wir mit dem Außenborder wieder zurückgefahren, bei Freunden am Schiff vorbei und da hat er dann gebrüllt: ‚Sie hat ja gesagt.‘

Etwas anderes als auf dem Schiff zu wohnen, kann sich Christine kaum noch vorstellen. „Ich sehe das wirklich als mein Zuhause. Wir müssen noch eine Anschrift an Land haben. Mein Mann und ich haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, haben da meine Eltern mit rein, dass die eine Unterkunft haben und wir als Altersvorsorge später mal was haben.“ Trotzdem freuen sich beide, wenn sie nach einer langen Fahrt wieder in ihren Heimathafen in Mannheim einfahren.