Jutta Blaufuß ist Chefredakteurin, Verlegerin und Fotografin in Personalunion. Die 80-Jährige bringt jeden Monat ihre eigene Zeitung „Juttas Hausreport“ im Dr. Hans Bardens Alten- und Pflegeheim in Ludwigshafen heraus.

Und dafür arbeitet sie hart: Bis zu zehn Stunden am Tag feilt sie an den Texten, bearbeitet ihre Fotos und gestaltet das Layout der Seniorenzeitung. „Ich brauche ja bloß vier Stunden Schlaf“, so die Seniorin, die früher als Sekretärin gearbeitet hat.

„Und die Zeitung macht mir Spaß, schlicht und einfach!“

Ihre Motivation ist aber nicht nur der Spaß, sie will die anderen Seniorinnen und Senioren im Altenheim auch darüber informieren, was so passiert. Deshalb berichtet sie unter anderem auch über Veranstaltungen. „Es gibt ja auch Leute, die liegen im Bett und durch die Heimzeitung können sie lesen, was los war.“ Schon früher hatte sie Spaß am Fotografieren und Schreiben. Deshalb hat sie auch für die Vereinszeitung ihres Sportvereins geschrieben. Im Seniorenheim stellte sie dann fest, dass ihr „etwas gefehlt hat“.

„Es war ja auch so viel los hier und da habe ich gesagt, das muss man doch festhalten!“ Die Auflage von „Juttas Hausreport“ ist mittlerweile bei 100 und jede Ausgabe umfasst mindestens 40 Seiten. Kommt eine neue Ausgabe heraus, ist sie schnell vergriffen. Das Dr. Hans Bardens Alten- und Pflegeheim finanziert den Druck und verteilt die Heimzeitung im ganzen Haus. Mitstreiter*innen hat Jutta übrigens nicht – brauche sie aber auch nicht, sagt sie. Die Seniorin arbeitet gerne selbstständig. „Ich will das machen, bis ich 100 bin!“