Unsere Fasnachts-Stars

per Mail teilen

Ob als Kanzlerin-Double oder als Bäuerin vom Land, Marianne Schätzle bringt bei der Konstanzer Fasnacht den Saal mit ihrer Mimik, ihrer Gestik und ihrem Wortwitz zum Lachen. Außerdem mit dabei: Rainer Vollmer, das Fasnachts-Multitalent.

Alle Fastnacht-Fans kennen sie und haben schon über ihre Späße gelacht. Sie sind die Stars der "Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil", der traditionsreichen SWR Live-Fernsehsendung von der Fastnacht am Bodensee: Marianne Schätzle und Rainer Vollmer. Gezeigt werden Ausschnitte von ihren Auftritten sowie Porträts der beiden Künstler:innen in ihrem Alltag. Marianne Schätzle aus Hilzingen im Hegau begleitete die Kanzlerschaft von Angela Merkel als ihr bestes Double - in Mimik, Gestik und Sprache. Doch Marianne Schätzle nimmt auch den Zeitgeist unter die Lupe und kontert den alltäglichen Wahnsinn mit Witz.

Rainer Vollmer ist der Moderator auf der Fastnachtsbühne im Konstanzer Konzil. Seine Auftritte sind dank seines schauspielerischen, kommunikativen und musikalischen Talents kleine Kunststücke. Vollmer ist außerdem Mitglied des Stockacher Narrengerichts, Frontmann der Band "Papis Pumpels" und Kommunikations-Designer mit eigener Werbeagentur.