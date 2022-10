Hohe Strompreise - lohnt sich ein Elektroauto noch? (13)

Strom ist viel teurer geworden als Benzin. Lohnt sich dennoch gerade der Umstieg auf ein Elektroauto? Und was bedeutet das für den Ausbau der E-Mobilität? 15 Millionen Elektroautos sollen in den nächsten Jahren auf deutschen Straßen fahren. Bremsen die hohen Strompreise die Elektromobilität aus? Diese Fragen diskuitiert Michael in dieser Folge mit unserem Energieexperten Michael Wegmer. Und wir erklären wo der ganze Strom für die vielen Autos her kommen soll. Wenn ihr Fragen zur aktuellen Energiekrise habt, dann schreibt uns an energiekrise@ard.de