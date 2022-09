Die Wahrheit über Flüssiggas (09)

per Mail teilen

Deutschland setzt in der Energiekrise voll auf LNG-Flüssiggas, um das fehlende Pipelinegas aus Russland zu ersetzen. Doch ist das angesichts der Probleme mit LNG wirklich clever? LNG-Flüssiggas ist oft Fracking-Gas und deshalb umweltschädlich. LNG ist knapp und noch hat die Bundesregierung keine langfristigen Lieferverträge mit anderen Ländern. Werden wir also genügend LNG-Flüssiggas bekommen, und werden die neue LNG-Terminals an Nord- und Ostsee rechtzeitig fertig?

Wenn Du noch Fragen hast schreibe uns an enerergiekrise@ard.de

Philip und Michael empfehlen Dir „Kemferts Klima-Podcast“ vom MDR, darin erklärt die renommierte Klimaökonomin Claudia Kemfert, wie Deutschland die Energiewende und den Kampf gegen den Klimawandel stemmen kann.