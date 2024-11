Marcus Kottmann: Unerkannte Talente an Schulen entdecken – so geht das!

Meist stehen die Probleme des Bildungssystems im Fokus. Doch wo kann direkt angesetzt werden, um Veränderungen im Schulbetrieb anzustoßen? Ein Beispiel: Lehrkräfte haben meist mehr Freiräume, um ihren Unterricht zu gestalten, als sie meinen.



Diese Möglichkeiten zu nutzen, dafür plädiert Sebastian Schmidt. Der Lehrer, Blogger und Youtuber beschreibt außerdem, was mit einer guten Feedback-Kultur in der Schule erreicht werden kann und erzählt von seiner Idee zur Zusammenarbeit von Lehrkräften – die ihm den Deutschen Lehrkräftepreis 2019 eingebracht hat.



Was genau es mit dem "Flipped Classroom" auf sich hat und welche Chancen er in der Digitalisierung sieht, darüber spricht er in dieser Episode mit Bob Blume.



