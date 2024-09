Drei Tipps gegen Kopfschmerzen - wissenschaftlich geprüft

Fast jeder kennt das unangenehme Pochen und Drücken, das mit Kopfschmerzen einhergeht. Wie gehen die Beschwerden schnell wieder weg? Unsere Tipps zum Europäische Kopfschmerz- und Migränetag am 12. September.

Kopfschmerzen treten in der Regel nur vorübergehend auf, sind aber trotzdem belastend und können uns im Alltag einschränken. Deshalb ein paar Tipps, wie man Kopfschmerzen schneller wieder loswerden kann.

Tipp 1: Medikamente gegen Kopfschmerzen richtig einnehmen - der Winkel ist entscheidend

Sie sind wahrscheinlich das Erste, was vielen bei Kopfschmerzen einfällt: Schmerzmittel. Bei der Einnahme sollte man aber ein paar Dinge beachten, wie eine Studie der John-Hopkins-Universität zeigt.

Demnach legt man sich am besten auf die rechte Seite, denn da sollen die Medikamente innerhalb von zehn Minuten bis zu zehnmal schneller wirken als auf der linken. Das liegt am steileren Winkel, in dem die Tablette schneller durch den Magen rutscht. Nimmt man die Tablette und sitzt danach zum Beispiel aufrecht am Schreibtisch, dauert es ganze 23 Minuten, bis das Medikament wirkt.

Wichtig ist aber auch, dass man die Tabletten in der richtigen Dosierung einnimmt und die Tageshöchstmenge nicht überschreitet. Als Richtwert gilt außerdem - Schmerztabletten nur für maximal vier Tage hintereinander und nicht mehr als zehn Stück pro Monat. Wenn die Kopfschmerzen immer wieder auftreten, kann zur besseren Beobachtung ein Kopfschmerztagebuch oder ein Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin sinnvoll sein.

Eine Schmerztablette wirkt am schnellsten, wenn man sich nach der Einnahme auf die rechte Seite legt. So rutscht die Tablette rasch durch den Magen und die kann schneller gegen Kopfschmerzen wirken als im Sitzen oder Stehen. IMAGO IMAGO/Pond5 Images

Das sind Kopfschmerzen Insgesamt gibt es 250 verschiedene Arten von Kopfschmerzen. Am häufigsten sind jedoch Spannungskopfschmerzen und Migräne. Frauen sind laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts etwas häufiger betroffen als Männer. Bei Kopfschmerzen ohne weitere Ursachen spricht man von primären Kopfschmerzen. Darunter leiden etwa 90 Prozent aller Betroffenen. Spannungskopfschmerzen lassen sich in der Regel nicht auf eine spezifische Ursache zurückführen. Begünstigt werden sie häufig durch ein Zusammenspiel aus Stress, zu wenig Bewegung oder zu wenig Schlaf. Auch Verspannungen im Nacken können dazu führen, dass der Schmerz nach oben in den Kopf zieht.

Tipp 2: Eine Tasse Kaffee gegen Kopfschmerzen

Auch Kaffee kann kurzfristig Schmerzen lindern. Das hat ein Forschungsteam aus den USA herausgefunden. Das enthaltene Koffein kann helfen, dass Schmerzmittel schneller wirken, indem es die Freisetzung von Noradrenalin anregt, welches unter anderem für die Linderung von Schmerzen verantwortlich ist. Das Koffein verengt nämlich die Blutgefäße im Gehirn, die bei Kopfschmerzen erweitert sind.

Doch Vorsicht: Zu viel Kaffee kann bei plötzlichem Entzug aber auch Kopfschmerzen hervorrufen.

Kaffee gegen Kopfschmerzen? Das kann eine gute Idee sein. Denn Kaffee kann die Wirkung von Schmerzmittel verstärken. Man sollte es aber nicht übertreiben: Mehr als drei bis vier Tassen Kaffe am Tag gelten als ungesund. IMAGO IMAGO/Depositphotos

"Europäischer Kopfschmerz- und Migränetag" Am 12.September findet der "Europäische Kopfschmerz- und Migränetag" statt. Der Tag soll über die verschiedenen Ausprägungen und Behandlungsmöglichkeiten von Kopfschmerzen und Migräne aufklären. Laut der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) treten in Deutschland täglich etwa 350.000 Migräneanfälle auf.

Tipp 3: Was man sonst noch tun kann - von frischer Luft bis Pfefferminzöl

Gängige Empfehlungen bei akuten Kopfschmerzen sind, ein Glas Wasser zu trinken, einen Snack zu essen oder einen kurzen Spaziergang an der frischen Luft zu machen.

Die Kieler Uniklinik für Neurologie hat zudem die Wirksamkeit von Pfefferminzöl erforscht. Demnach ist das Öl ebenbürtig zu gängigen Schmerzmitteln. Aufgetragen auf der Haut, regt es die Durchblutung an und hemmt bestimmte Botenstoffe, die für Schmerzen mit verantwortlich sind.

Gegen Kopfschmerzen kann es auch helfen, einfach mal das Handy zur Seite zu legen und sich auszuruhen. Beim Entspannen kann auch ein warmes Bad unterstützen, um verspannte Muskeln besser zu lockern.