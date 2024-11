Eyleen Schmitt ist Community Managerin bei SWR Wissen Aktuell – Lebenslauf und Einblick in aktuelle Beiträge finden Sie hier.

Eyleen Schmitt recherchiert in der Redaktion SWR Wissen Aktuell Wissensthemen, schreibt Skripte für den Redaktionseigenen TikTok-Kanal „solidscience“, beantwortet Kommentare und ist auf den Social Plattformen immer up to date.

Eyleen ist in Mainz aufgewachsen. Ihren Bachelor in Media Reporting absolviert sie im Sommer 2023 in der nahegelegenen Stadt Frankfurt am Main. Während ihres Studiums arbeitete sie als Werkstudentin in der heute-Redaktion des ZDF und lernt erstmals die aktuelle Nachrichtenwelt kennen. Parallel wurde Eyleen als Sprecherin für Kindernachrichten beim freien Radio Rüsselsheim tätig und hat ein Praktikum in der Mainzer Nachrichtenredaktion Merkurist absolviert, in der sie bis heute als freie Autorin tätig ist. Beim ZDF in Mainz war sie auch nach ihrem Studium in der Abteilung HR-Aktuelles für anderthalb Jahre als freie Mitarbeiterin aktiv.

Durch ein zweimonatiges Praktikum ab Februar 2023 lernte sie die Wissenschaftsredaktion in Baden-Baden kennen und fühlte sich vor allem im Social- und Hörfunkbereich sehr wohl. Seit Februar 2024 ist Eyleen als freie Mitarbeiterin bei SWR Wissen Aktuell tätig. Hier ist sie Teil des Social-Teams, übernimmt aber auch gerne Beiträge für den Hörfunk. Im September 2024 hat sie ihr Masterstudium in den Niederlanden im Studiengang Content und Medien Strategie begonnen und wird diesen voraussichtlich im Herbst 2025 absolvieren.

Reporterin für SWR Wissen

Beiträge für tagesschau.de

Studie zur Säuglingsernährung: Immer weniger Kinder werden gestillt

Beiträge auf Social Media

Warum dein #Klo eine ganz schöne Keimschleuder ist 🤢 #solidscience #hygiene #deckeldrauf