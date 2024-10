per Mail teilen

Caroline Häfele ist als Reporterin für das politische Fernsehmagazin "Zur Sache! Baden-Württemberg" tätig. Am liebsten kommt sie vor Ort direkt mit den Menschen ins Gespräch, um ihre Geschichten und Perspektiven authentisch einzufangen. Zudem arbeitet sie als Redakteurin für ein Youtube-Format von "SWR Aktuell Baden-Württemberg".

Vor und neben dem SWR …

Nach einem dualen BWL-Studium spezialisierte sie sich im Master in den Bereichen Formatentwicklung, Medienethik und Storytelling. In dieser Zeit arbeitete sie als Autorin bei "RTL News" in Köln. Neben ihrer Tätigkeit beim SWR produzierte Caroline Häfele bereits als freischaffende Producerin und Hostin einen eigenen Podcast, der sich mit aktuellen Medienereignissen beschäftigt.