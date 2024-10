Thomas Eberding arbeitet seit 2022 für "Zur Sache! Baden-Württemberg" als Planungsredakteur und als Reporter. Ob katastrophale Wohnungsnot, betrügerische Schockanrufe oder ehrenamtliche Flüchtlingshilfe - die Palette der Themen ist breit. Vor "Zur Sache! Baden-Württemberg" beschäftigte sich Thomas Eberding mit Wirtschafts-Themen, plante und produzierte Beiträge für die Fernsehnachrichten, für die Verbrauchersendung "Marktcheck" und das ARD-Wirtschaftsmagazin "Plusminus". Hin und wieder blieb auch Zeit für einen langen Film zu ganz unterschiedlichen Themen: Von der Auto-Ikone DS ("Die Göttin") über Traktor-Träume bis hin zu Naturheilmitteln.

Vor dem SWR ...

Thomas Eberding ist echter Stuttgarter - der kein Schwäbisch spricht! In Stuttgart geboren, in Böblingen aufgewachsen - in Heidelberg studiert (Geschichte, VWL und Germanistik), in Mainz (3sat), Magdeburg (MDR), Berlin (ZDF) und Baden-Baden (SWF) gearbeitet und schließlich in Stuttgart (SWR) gelandet.