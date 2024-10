Depressionen – von Schatten und Licht

Depressive Erkrankungen nehmen in den vergangenen Jahren stetig zu, in Deutschland leben aktuell laut Schätzung der Weltgesundheitsorganisation über vier Millionen Betroffene. Etwa jeder Fünfte erkrankt einmal in seinem Leben an einer Depression. Dabei kann es jeden treffen – jung oder alt, Mann oder Frau, reich oder arm. Trotz ihrer Häufigkeit bleiben Depressionen aber allzu häufig unerkannt, unterschätzt und unbehandelt, mit mitunter schwerwiegenden Konsequenzen.

Die Gäste bei Michael Steinbrecher: Ghenet Brunner, ihr Sohn beging Suizid Barbara Vorsamer, versucht trotz Depressionen ein gutes Leben zu führen

Link: Homepage Jan Suckau, das Tabu Depression trieb ihn in die Verzweiflung Petra Fabry, eine neuartige Therapie brachte endlich Linderung Helene Bockhorst, als Comedienne begegnet sie Depressionen mit Humor

Link: Homepage Dr. Christian Firus, Arzt und Psychotherapeut

Link: Homepage Literatur zur Sendung: Ghenet Yebio SWR Mama, sag du es Porträt einer verwaisten Mutter Verlag: Books on Demand ISBN: 9783759745941 Barbara Vorsamer SWR Mein schmerzhaft schönes Trotzdem Leben mit der Depression Verlag: dtv ISBN: 978-3423290050 Helene Bockhorst SWR Die beste Depression der Welt Verlag: Ullstein ISBN: 978-3548064659 SWR Der Supergaul Verlag: Ullstein ISBN: 978-3548069364 Dr. Christian Firus SWR Wieder Land sehen Selbsthilfe bei Depressionen Verlag: Patmos ISBN: 9783843607421