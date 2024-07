Was ist der Sinn des Lebens? Diese Frage ist so alt wie die Menschheit, aber wer kennt die richtige Antwort? Philosophie, Weltreligionen, aber auch die Esoterik versuchen sich an Antworten und versprechen Lösungen. So begeben sich manche zum Pilgern auf den Jakobsweg, während sich andere der Spiritualität verschreiben. Alle mit demselben Wunsch – den Sinn des Lebens zu finden

Die Gäste bei Michael Steinbrecher: Gabi Röhrl – das Pilgern veränderte ihr Leben

Links: Homepage - Facebook SWR Alina – trägt die tödliche Erbkrankheit Chorea Huntington in sich

Link: Homepage SWR Christian Berge – der Familienvater und frühere Anwalt lebt für und mit Wölfen

Link: Facebook SWR Melanie Klingenberg – fand nach jahrelanger esoterischer Odyssee zum Glauben

Link: Instagram SWR Ralf Blümlein – geht in seinem Engagement für Obdachlose und Bedürftige auf SWR Prof. Wilhelm Schmid – Philosoph

Link: Homepage SWR Literatur zur Sendung: SWR Schaukeln Die kleine Kunst der Lebensfreude Verlag: Insel ISBN: 978-3-458-64372-2