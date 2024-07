Die Macht des Übersinnlichen

per Mail teilen

Ob Wunderheilung, Geisterbeschwörung oder UFO-Sichtungen – das Übersinnliche übt auf viele Menschen eine ungeheure Anziehung aus. Doch was die einen fasziniert, finden andere erschreckend oder schlicht unglaubwürdig.

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Jacqueline Klaus

Hilflos musste Jacqueline Klaus mitansehen, wie ihr Vater mit Hilfe eines ominösen Wunderheilers gegen den Krebstod ankämpfte. Denn obwohl die Heilungschancen zunächst gut standen, wandte er sich von der Schulmedizin ab und legte sein Schicksal in die Hände des Gurus. „Die haben mit ihm eine richtig heftige, gut ausgeklügelte Gehirnwäsche gemacht. Und er hat das dann eben geglaubt.“

Corinne Weihrauch

Die Kommunikation mit Geistern ist die Spezialität von Corinne Weihrauch. Sie arbeitet als Medium, Astrologin und Kartenlegerin und versucht für ihre Klienten den Kontakt ins Jenseits herzustellen: „Viele Leute wollen ihren verstorbenen Angehörigen unbedingt noch etwas Wichtiges mitteilen. Das geht so weit, dass jemand wissen möchte, warum sich die Person das Leben genommen hat.“

Abigail Mertens

17 Jahre lang wurde Abigail Mertens in einem christlichen Geheimbund überwacht, eingeschüchtert und manipuliert. „Ständig war irgendwas ein Zeichen von Gott und von Dämonen. Selbst Krankheiten wurden als Strafe Gottes angesehen.“ Ihre gesamte Kindheit und Jugend waren geprägt von der dauernden Angst Fehler zu machen und in der Hölle zu landen.

Klemens Ketelhut

Als Jugendlicher musste Klemens Ketelhut sich unter Todesangst einer brutalen Dämonenaustreibung unterziehen. Auf einem freikirchlichen Ferienlager wollten ihn die Gruppenleiter von seiner angeblich verteufelten Homosexualität befreien. „Ich wurde an diesem Tag von vielen Erwachsenen wehrlos gemacht und habe nicht gewusst, ob ich das überlebe oder nicht.“ Unter den Folgen der grausamen Prozedur leidet er bis heute schwer.

Dr. Matthias Pöhlmann

Gerade in Krisenzeiten sind viele Menschen auf der Suche nach neuen spirituellen Verbindungen, ist sich Dr. Matthias Pöhlmann sicher. „Der Trend geht hin zu kleinen Guru-Gemeinschaften. Das ist mit einer ganz stark psychischen und emotionalen Abhängigkeit verbunden“. Der Sektenbeauftragte der evangelischen Kirche Bayern beobachtet zudem eine zunehmende Politisierung in der Esoterik-Szene.

Prof. Dr. Joachim Bauer

weiß, warum sich Menschen jetzt stark zu Übersinnlichem hingezogen fühlen. Gerade in der Corona-Pandemie versprechen höhere Mächte oft Halt, Orientierung und einfache Lösungen, so der Neurowissenschaftler, Internist und Psychiater. “Gefährlich wird es dann, wenn mit der Angst der Menschen gespielt wird, und sie in ihrer Freiheit, sei es psychisch oder physisch, eingeschränkt werden.”

