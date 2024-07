Sehnsucht nach einem neuen Leben

Wenn nicht jetzt, wann dann? Wer träumt nicht heimlich davon, nochmal ganz von vorne anzufangen? Zurück auf Los, alles auf Anfang, die Karten nochmal ganz neu mischen! Soll ich, soll ich nicht? Risiko oder Vernunft? Der Verstand sagt nein, der Bauch aber ja?

Die Gäste bei Michael Steinbrecher:

Dietmar Dickow

Einfach gehen und das Hamsterrad des Alltags verlassen – diesen Schritt hat Dietmar Dickow gewagt. Jahrelang schlummerte in ihm der Traum von einem Leben am Meer, vor 13 Jahren zog er es schließlich durch und machte sich auf gen Süden. Auch wenn in seiner neuen Heimat, der griechischen Insel Kos, anfangs viele Probleme auftauchten, ist der 67-Jährige heute in einer selbst erbauten Mühle glücklicher Café-Besitzer: „Meine Frau und ich haben die Auswanderung nie bereut.“

Willi Wolf

Seiner geliebten Schwäbischen Alb den Rücken kehren - das käme für Landwirt Willi Wolf nie wieder in Frage. Lange ist es her, da war Kanada mal sein großer Traum. Doch bereits nach drei Wochen brach er seine Zelte wieder ab – zu groß war sein Heimweh. Wild-West-Feeling aber hat er sich in seine geliebte Heimat geholt, denn mitten auf der Alb züchtet der schwäbische Cowboy Wasserbüffel: “Ich will hier nie wieder weg.“

Jörg-Uwe Neumann

Seinen Patienten auf den Zahn fühlen, bei Wurzelbehandlungen und Karies - das war 15 Jahre der Alltag von Dr. Jörg-Uwe Neumann. Doch der Tod seines Bruders konfrontierte ihn plötzlich mit der Endlichkeit des Lebens und brachte ihn zum Nachdenken: „Soll das wirklich alles gewesen sein?“. Nein. Er hängte seinen Zahnarztkittel an den Nagel, verkaufte alles und wurde – und das als absoluter Quereinsteiger – zum Direktor der Kunsthalle in Rostock.

Gabriele Noack

Noch vor vier Jahren sah das Leben von Gabriele Noack aus wie im Bilderbuch: Sie führte eine glückliche Ehe, hatte ein gesundes Kind - auch beruflich lief alles genau so, wie es sich die Sozialpädagogin vorgestellt hatte. Gabriele Noack hatte viele Pläne, doch ihr altes Leben endete abrupt, als ihr Sohn Julius schwerstbehindert zur Welt kam. Plötzlich waren all ihre Zukunftsträume zerplatzt, eigene Wünsche und Ziele haben seitdem kaum noch Platz: „Ich war plötzlich in einem Leben, das ich so nie führen wollte.“

Kerstin Joost

Jetzt oder nie, war der Gedanke von Kerstin Joost, als sich die Ärztin entschloss, mit einem neuen Leben auf Sri Lanka durchzustarten. Denn dort hatte sie sich nicht nur in traumhafte Strände, sondern auch in einen einheimischen Hotelier verliebt: „Dort wurde eine Sehnsucht in mir gestillt, die ich in Hamburg nicht leben konnte.“ Doch sehr schnell stürzte sie von Wolke sieben ab und schlug auf dem Boden der Tatsachen auf – denn ihre große Liebe brach nicht nur ihr Herz, sondern erleichterte auch ihr Konto um 100.000 Euro.

Dr. Christian Peter Dogs

Raus aus dem grauen Alltag und mit Vollgas nochmal durchstarten – die Sprechstunde von Dr. Christian Peter Dogs ist gefüllt mit Menschen, die unglücklich mit ihrem Leben sind. Auslöser dafür kann eine permanente Reizüberflutung sein, so der Direktor der Psychosomatischen Klinik auf der Bühler Höhe: „Durchs Internet werden in uns teils völlig aufgesetzte Sehnsüchte geweckt. Das sorgt für eine Unzufriedenheit, die krank machen kann.“

Literatur zur Sendung

Gariele Noack

SWR Mein Glück kennt nicht nur helle Tage Wie mein behindertes Kind mir beibrachte, die Welt mit anderen Augen zu sehen Verlag: Bastei-Lübbe

Kerstin Joost

SWR Sri Lanka ruft – Meine Reise zu mir selbst Verlag: Kindle Edition

Dr. Christian Peter Dogs