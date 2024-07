„Ordnung ist das halbe Leben? Von Chaoten und Pedanten“

Die einen fühlen sich nur wohl, wenn alles akribisch aufgeräumt ist, andere lieben das kreative Chaos. Aber wieviel Ordnung ist noch in Ordnung?

Die Gäste bei Michael Steinbrecher

Matthias Mangiapane

Bei Matthias Mangiapane muss alles seine Ordnung haben. Hygiene, Sorgfalt und Sauberkeit ist für den Reality-TV-Star das A und O. Wischen, Putzen und Kehren hat für ihn etwas Beruhigendes: „Diese äußere Ordnung ist mir unheimlich wichtig. Gerade weil mein Leben sehr chaotisch ist, brauche ich im Haushalt die geregelte Ordnung.“ Im Gegensatz zu seinem Mann, dem er immer wieder hinterherräumen muss.

Nadine Luck

Mit Ordnungswahn kann Nadine Luck überhaupt nichts anfangen. Bei der berufstätigen Zweifachmama dominiert das Alltagschaos: „Wenn ich mit den Kindern bastele, gibt es förmlich Materialschlachten, auf dem Küchentisch liegen Unterlagen herum und oft stehen im Flur jede Menge Schuhe durcheinander.“ Statt aber ständig den Haushalt auf Hochglanz zu trimmen, pfeift die Bloggerin auf das perfekte Zuhause. Zum Leidwesen ihres Mannes.

HA Schult

Was andere wegschmeißen, daraus macht HA Schult Kunst. Seit Jahrzehnten sorgt der Aktionskünstler mit seinen lebensgroßen Blechdosen-Skulpturen für Schlagzeilen. Ob am Matterhorn, in der Wüste oder an der Chinesischen Mauer - seine „Müllmenschen“ sind schon um die halbe Welt gereist. In seiner Ehe ist Aufräumen kein Thema: „Das Chaos in der Welt ist viel zu groß, um sich über unaufgeräumte Schreibtische zu streiten.“

Anika Schwertfeger

„Räum Dein Leben auf, denn das macht Dich glücklich.“ Ordnungs-Coach Anika Schwertfeger ist davon überzeugt, dass die äußere und innere Ordnung eng miteinander verbunden ist. Aufgrund eines Schicksalsschlags musste die ProfiAufräumerin schon früh im Leben lernen loszulassen. Heute fällt es ihr umso leichter, sich von Dingen zu trennen, aber auch von Menschen, die ihr nicht guttun.

Bruno

Internetauktionen waren die große Leidenschaft von Bruno. Oft liefen täglich 50 Versteigerungen gleichzeitig - die Artikel jedoch blieben meist ungeöffnet und stapelten sich. Als ihm die Dinge buchstäblich über den Kopf wuchsen, mietete er Lagerräume an: „Am Schluss hatte ich 6500 Bananenkisten gefüllt mit Dingen.“ Mit Hilfe von Freunden und Therapeuten gelang es ihm, seinen Besitzstand wieder zu verkleinern.

Dr. Ina Schmidt

Ist Ordnung eine Tugend, die unser Leben erleichtert oder steckt noch mehr dahinter? Dr. Ina Schmidt beschäftigt sich als Philosophin mit dem Bedürfnis nach Ordnung. Die Kulturwissenschaftlerin weiß, wie es gelingen kann, für sich selbst eine innere Ordnung zu finden: „Gerade in Krisenzeiten können wir durchs Aufräumen Kontrolle erlangen und uns somit einen sicheren Rahmen schaffen.“

