Marco Bischof und Tim Gruber sind die heldenhaften Helfer von der A8 bei Wendlingen

Christian Schwenk hilft Städten und Privatpersonen, wenn sich ganze Familienverbände von Waschbären auf dem Dachboden einnisten. Ihre Hinterlassenschaften rieseln meist ins darunterliegende Stockwerk. Und eines ist klar: Waschbär, Marder Dachs und Co kommen selten allein und verschwinden nicht freiwillig. Der Stadtjäger fängt sie und wenn es nicht anders geht, tötet er die Tiere. Denn gerade Waschbären, so possierlich sie sind, fressen kleinere Haustiere, Singvögel und Igel. In der Landesschau erzählt Christian Schwenk, was wir tun können, um Wildtiere von unserem Zuhause fernzuhalten und wann nur noch er helfen kann.