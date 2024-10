So saniert Malermeister André Häuserfassaden

Malermeister Oliver Gimber aus Pforzheim kann es selbst kaum fassen: Im Auto sitzend erzählt er einen Witz in seine Handykamera, lacht herzlich darüber, postet den Clip im Netz und hat damit inzwischen die Milliardengrenze geknackt. 2016 gab der Pforzheimer Malermeister sein erstes Fernsehinterview in der Landesschau Baden-Württemberg – der Beginn einer steilen Comedy-Karriere. Heute wird er bundesweit gebucht und ist aber - trotz allen Erfolgs - seinem Maler Job treu geblieben. Im Studio berichtet Oliver Gimber, woher seine allzeit gute Laune kommt und wie er vor allem WerkrealschülerInnen mit seiner ungewöhnlichen Comedy-Karriere Mut macht, an sich und ihre Zukunft zu glauben.