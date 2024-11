Eine ganz besondere Hausarztpraxis in Tengen

per Mail teilen

Tengen, die kleine Stadt ganz am Rande der Republik hat eine lebendige Stadtgesellschaft und sie hält zusammen. Zum Beispiel, als es darum ging, die Hausarztpraxis in Tengen zu halten. Da haben Bürger eine Genossenschaft gegründet und für ein neues Ärztehaus Geld zusammengebracht. Dr. Max Hahn praktiziert dort mit seinen Kolleginnen. Schon seine Großeltern und Eltern waren Hausärzte in der kleinen Hegau-Stadt. Und obwohl er selbst schon 70 Jahre alt ist, macht er die Arbeit immer noch gerne.