Aneinander vorbei

Celine will sich endlich ein wenig Erholung gönnen und nimmt ihren restlichen Urlaub. Da Albert keine Zeit hat, spontan mit ihr wegzufahren, genießt sie das, was sie direkt vor der Nase hat, und freut sich auf einen Kurzurlaub auf dem Bauernhof. Doch es läuft alles anders als gedacht.

Andreas kann Carlotta nicht erreichen und gerät in Panik. Sie ist nach der Schule nicht wie abgesprochen mit Amy nach Hause gegangen und niemand weiß, wo sie ist. Aus Sorge um Carlotta kommen Lissy und Andreas sich wieder näher.

Jenny hat heimlich einen Termin in der Kanzlei gemacht, denn sie möchte wieder stundenweise arbeiten. Nur Haushalt und Kind macht sie auf Dauer nicht zufrieden. Als sie Sebastian am Abend trotzig erzählt, dass sie wieder in der Kanzlei arbeiten wird, kommt es zum Streit!