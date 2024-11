Blickwinkel

Eva kämpft im Krankenhaus mit den Nebenwirkungen ihrer ersten Chemo. Sie macht sich Sorgen um Carlotta und vermisst sie schrecklich. Für Eva ist es die Hölle, so plötzlich und so komplett von allem ausgeschlossen zu sein. Während sie sich darauf verlassen kann, dass Andreas zu Hause alles am Laufen hält, bangt sie jedoch um ihre Kneipe. Eva braucht jemanden, der auch dort das Zepter in die Hand nimmt.

Der Schluckauf hat Kati seit Tagen fest im Griff! Sie kann weder arbeiten noch schlafen und will nichts anderes, als dieses Gehickse einfach nur noch loswerden! Am Ende ist es Andreas, der seiner Schwiegermutter hilft.

Manuel ist sicher, dass Uli Zimmermann auf Zeit spielt und Bea einfach nur weichkochen will. Und leider sitzt Zimmermann wohl auch am längeren Hebel. Doch Manuel weiß auch, wie gerne Bea brennt und schlägt ihr vor, die Destille auf Josefs Hof abzubauen, um dem Ärger mit Uli langfristig zu entgehen.