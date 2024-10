per Mail teilen

Sebastian hat mit dem alten Trekker genau so viel Ärger, wie bereits Karl zu Lebzeiten. Eigentlich müsste längst in neuer her! Doch ohne die Zustimmung von Bea und Jenny ist da nichts zu machen, und deren Reaktion schon auf die Frage nach einer solchen Anschaffung kann er sich schon denken. Doch allen Ahnungen zum Trotz macht sich der Jungbauer zusammen mit Markus Riedle auf den Weg, der den beiden den Ärger ihres Lebens einbringen wird – aber auch einen neuen Traktor!

Manuel taucht wieder in Schönwald auf und checkt im Löwen ein. Nachdem Bea ihn so ablehnend behandelt, will er auf keinen Fall wieder auf dem Hof wohnen. Die Hauptsache für ihn ist, er kann mit seiner Tochter sprechen und ihr erklären, weshalb sie nicht zu ihm nach Berlin kommen konnte. Doch es gibt noch mehr, von dem Jenny bisher noch keine Ahnung hat.

Eva ist erschöpft. Sie fühlt sich zunehmend schlechter und kann sich nicht erklären warum. Das bleibt auch ihrer Kundschaft nicht verborgen. Plötzlich bricht die Wirtin im Löwen zusammen.