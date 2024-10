Hinterrücks

per Mail teilen

Für Kati ist es ein Rätsel, wie Bernd es schaffen konnte, in so kurzer Zeit eine Wohnung für sie zu renovieren. Aber egal wie, sie ist happy, ihr Konzept von „living apart together“ endlich mit Bernd unter einem Dach leben zu können. Katis Glück wird getrübt, als im Löwen ein ziemlich ungehobelter Geselle auftaucht, der sie bedrängt. Ausgerechnet jetzt ist Bernd für mehrere Tage verreist.

Bea hat ihren ersten Brand in der von Josef geschenkten Destille angemeldet. Auf dem Zimmermannhof angekommen muss sie jedoch feststellen, dass Uli ihre Maischefässer einfach ausgekippt hat. Sollte Lioba mit ihrer Unkerei recht behalten? Die ist nämlich überzeugt davon, dass Josef der Fallerin die Destille allein deswegen überschrieben hat, dass es zwischen den Fallers und den Zimmermännern keine Ruhe geben kann.

Franz Faller – der Mann der Zahlen! Akribisch notiert er die Kosten der gestiegenen Heizkosten und sammelt alles, was belegt, dass das Gesindehaus längst saniert gehört. Und während er sich überlegt, wie er Bea als Vermieterin unter Druck setzen kann, stellen die Brüder fest, dass an der Wohnzimmerwand der Schimmel wächst. Jetzt ist endgültig Schluss mit lustig.